Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара

Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

— У нас вторые по величине запасы газа в мире, поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией, — цитирует ТАСС его интервью агентству Tasnim.

Оуджи не стал озвучивать сроки реализации проекта.

В конце мая президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект газового хаба, предложенный ранее российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в своей резиденции после победы во втором туре.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов