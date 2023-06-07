Совфед России одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тысяч рублей — за укусы животных, пишет ТАСС.

Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен тремя новыми статьями. Россиян будут наказывать за несоблюдение требований к содержанию животных, за жестокое обращение с ними, а также за причинение домашними питомцами вреда жизни или здоровью других граждан.

За выбрасывание животных вводится штраф в размере от 3 д 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными нарушители будут платить от 15 до 100 тысяч. А если животное укусит человека, то его владельцу выпишут штраф в размере от 30 до 200 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

23 мая депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которыми устанавливается ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными.

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Айрат Назипов