В День России Катя Лель заработает на концерте в Казани почти миллион рублей

Фото: скриншот видео на YouTube (Катя Лель)

Выступление российской певицы Кати Лель на концерте в честь Дня России в Казани обойдется городскому бюджету в 880 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Мероприятие пройдет на площадке возле Центра семьи «Казан».



Выступление Кати Лель в День России продлится не менее 50 минут. Контракт на участие артистки в концерте заключен 5 июня.

Певица получит полную предоплату за свое выступление в Казани. Цена контракта твердая и определена на весь срок его исполнения. Она сформирована с учетом расходов исполнителя и причитающегося ему вознаграждения, в том числе трат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей.

Скриншот видео на YouTube (Катя Лель)

Напомним, кроме Кати Лель на концерте 12 июня в столице Татарстана выступят Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan. Праздничная программа у «Чаши» начнется в 17.00.

На празднование Дня России в Казани потратят 5,6 млн рублей. Начальная цена контракта на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных празднику, в этом году составляла 9,5 млн рублей.



Концертная программа у «Чаши» 12 июня продлится как минимум три часа. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, десять солистов-вокалистов, вокальный дуэт, детский танцевальный коллектив. В регламенте 12 минут отводится на эстрадную музыку. Организацией программы займется один режиссер — заслуженный работник Татарстана, сценарист, звукорежиссер и четыре администратора.



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Татьяна Демина