Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией» Киева

Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией» киевского режима. Такое мнение он выразил в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе российского лидера.

— Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, — приводит его слова сайт Кремля.

Кроме того, оба лидера обсудили ряд международных тем, включая дальнейшую координацию в многосторонних организациях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что Эрдоган призвал создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Он считает, что в ее состав могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.

Накануне была разрушена Каховская ГЭС. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.



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Айрат Назипов