Выставочная площадь Kazan Digital Week забронирована более чем наполовину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Площадь выставки, которая пройдет в столице Татарстана в рамках международного форума Kazan Digital Week, забронирована более чем наполовину — 2 094 из 3 943 квадратных метров. Об этом рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

— 4 тысячи квадратных метра почти. Из них сегодня 53% уже забронировано. Если говорить конкретно об экспонентах, то н сегодня зарегистрировано 33 экспонента. На стадии рассмотрения находятся 28 потенциальных [экспонента]. В прошлом году было 133, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана 20-22 сентября 2023 года. Впервые его организуют в статусе федерального форума. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.



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Татьяна Демина