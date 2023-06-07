Полуфабрикаты «Бахетле», нижнекамская микрофибра, чистопольские автозапчасти: новые проекты в ТОР Татарстана

Комиссия одобрила шесть проектов на 5,6 млрд рублей для всех татарстанских территорий опережающего развития

После продления в этом году льготного налогового режима для территорий опережающего развития в Татарстане возобновили рассмотрение новых заявок резидентов. Сегодня комиссия одобрила расширение «продуктового» проекта основательницы «Бахетле» Муслимы Латыповой в ТОР «Зеленодольск», приняла пополнение в ТОР «Набережные Челны» и «Нижнекамск». И самое примечательное, оживилась активность в моногороде Чистополе, который долгое время недобирал «очки». В общей сложности это принесет моногородам 5,6 млрд рублей инвестиций. Подробнее — в материале «Реального времени».

Льготы в ТОР продлили еще на два года

Республиканская комиссия по рассмотрению заявок от резидентов ТОР собирается все чаще. Федеральные власти продлили еще на два года льготный режим налогообложения для участников территорий опережающего развития, признав, что введение этого режима привело к появлению множества точек роста в моногородах.

Ранее льготы для резидентов ТОР должны были прекратить свое действие с 1 января 2023 года, но главы регионов смогли убедить российское правительство в их эффективности. Правда, набор льгот изменился, стал более селективным.

При этом ТОСЭР переименовали в ТОР, удалив термин «территории опережающего социально-экономического развития», чтобы избежать смешения с особыми экономическими зонами. И расширили возможности для приема иностранных работников без получения разрешений и квот. Инвесторы не заставили себя долго ждать.

Первой рассмотрели и одобрили заявку по расширению проекта строительства фабрики по изготовлению замороженных полуфабрикатов ООО «Саэльра» общей стоимостью 520 млн рублей. Компания зарегистрирована на Эльвиру Харламову, дочь основательницы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой.

Фото: prav.tatarstan.ru

Предпринимательница решила расширить мощности вдвое до 1 млн тонн продукции в месяц. Год назад Харламова получила поддержку группы ВЭБ.РФ на создание в Зеленодольске производства мучных замороженных полуфабрикатов. Фонд развития моногородов (входит в группу «ВЭБ.РФ») выдал ей беспроцентный заем в 250 млн рублей, покрыв половину суммы необходимых инвестиций. На эти средства «Саэльра» построила производственный корпус общей площадью более 5 тысяч кв. м, а также закупила оборудование. Компания уже начала производить замороженные пироги с начинкой, слоеное тесто, сырники из творога и другие мучные изделия. Изначально мощность заявлялась в 540 тонн в месяц, а теперь казанские кулинары еще на один шаг впереди на пути к планомерному увеличению выпуска продукции более чем в 3 раза.



Новички в Челнах

Преференциональный режим автограда продолжает притягивать к себе машиностроителей, что и логично. На этот раз ТОР «Набережные Челны» пополнился двумя новыми резидентами.

Так, удмуртская бизнес-группа семьи Ахмадуллиных переносит сюда локализацию компонентов для нефтяного бурового оборудования. Нефтедобывающая компания «Геотех» разместит производство мобильных буровых установок, которые будут на 30% дешевле зарубежных аналогов.

ООО «Каманефтемаш» готовится построить здесь завод по производству нефтяного оборудования общей стоимостью 360 млн рублей.

По словам гендиректора компании Сергея Кузнецова, выбор в пользу Челнов связан не только с налоговыми льготами, но и близостью к технологической базе по мехобработке, гальванике и прочему. По его словам, будущий завод заработает в конце 2024 года. При этом он полностью обеспечен заказами от материнской компании ООО «Геосервис».

Вторым новичком в ТОР Набережных Челнов стала челнинская ООО «ТЭСК» с проектом производства асфальтобетонных смесей. Она тесно связана с дорожным подрядчиком «Камаавтодор», выполняющей строительство дорог в Закамье.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Нижнекамские и чистопольские резиденты активизировались

Один из первых резидентов ТОР «Нижнекамск» расширяет масштабы бизнеса. ООО «Бикотекс» открывает производство изделий из микрофибры. По словам гендиректора Георгия Схитрлазле, компания подала заявку на расширение объема инвестиций ненамного — всего на 48 млн рублей, или на 2,2 процента, но планомерно идет по пути увеличения стоимости до 3,6 млрд рублей. Три года назад компания защитилась с начальным объемом инвестиций в 2,2 млрд рублей.

Рост производства потребует увеличения рабочих мест с 330 до 600. Корректировка инвестпроекта связана с изменением геополитической ситуации, которая увеличила спрос на микрофибру внутри России. Продление льготного режима для ТОР никак не сказалось на налоговом режиме для этой компании, отметил Схитрлазле.

Оживилась деловая активность в ТОР «Чистополь», которая получила статус позже остальных моногородов, в 2018 году. Зато у его резидентов сохранился начальный пакет налоговых льгот. Основная из них — льгота по соцвзносам по ставке 7,6% на 10 лет. Но действует только для тех, кто успел стать резидентом в первые три года с запуска ТОР.

Такие инвесторы-первопроходцы смогут пользоваться льготой до 2027—2029 годов, но для новых резидентов она уже не применяется. Наряду с этим «первопроходцы» смогут сохранить нулевую ставку по федеральной части налога на прибыль на пять лет и обнулить налоги на имущество и на землю (республиканская часть).

Этими преимуществами воспользовались два действующих резидента ТОР «Чистополь» — ООО «Меттэм автомобильные компоненты» и ООО «Литейно-механический завод». «В связи с изменением глобальной стратегии автопрома нас заставляют принимать новые решения по еще более глубокому импортозамещению», — сообщила руководитель ООО «Меттэм инновации» Елена Лиманская.

Общая стоимость шести проектов всех татарстанских ТОР составила 5,6 млрд рублей. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Для сравнения, за четыре года в ТОР «Чистополь» было инвестировано порядка 800 млн рублей. Компания внесла еще 250 млн, и общий объем инвестиций в ТОР вырос до 1,1 млрд рублей. В связи с увеличением капитальных вложений и рабочих мест корректировка произошла сразу на 37%.

— Изначально в них слабо верили, были сомнения, скепсис. Но мы тогда их поддержали, и оказалось не зря, — отметила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Основным источником инвестиций, по ее словам, являются собственные средства компаний. Общая стоимость шести проектов всех татарстанских ТОР составила 5,6 млрд рублей, в результате корректировки инвестиций она увеличились на 40 процентов.

