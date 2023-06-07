В МИД России назвали сроки восстановления аммиакопровода Тольятти — Одесса

Восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса может занять до трех месяцев. Такие данные привела официальный представитель МИД России Мария Захарова

— По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев, и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения, — цитирует ее RT.

Согласно данным из открытых источников, аммиакопровод Тольятти — Одесса — это трубопровод, предназначенный для перекачки аммиака из России по территории Украины на экспорт. Контролируют частные российские партнеры «Трансаммиак» и частные украинские партнеры «Укрхимтрансаммиак».

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

В Минобороны России обвинили украинскую ДРГ в подрыве аммиакопровода. В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения, констатировали в ведомстве.

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Айрат Назипов