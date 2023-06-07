Суррогатным сидром в разных регионах России отравились 96 человек

Количество пострадавших и умерших россиян, которые употребили суррогатный сидр, продолжает расти. По данным Минздрава, некачественным алкоголем отравились 96 человек, 30 из них скончались.

— По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 беременная женщина, — передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Сегодня первый случай отравления, предположительно, сидром, произведенным в Самарской области, зафиксирован в Курганской области. Пострадала жительница города Шумиха. Она была госпитализирована.

До этого в Минздраве сообщали, что от отравления напитком «Мистер Сидр» в разных регионах России скончались 29 человек. Еще 90 человек попали в больницу.



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Айрат Назипов