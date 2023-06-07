На Kazan Digital Week зарегистрировались почти 700 человек — есть участники из ОАЭ, Индонезии и Болгарии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировался 681 человек, в том числе из зарубежных стран. Об этом рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

Из 681 зарегистрированного — 553 участники. Еще 84 человека выступят спикерами, а остальные 44 относятся к организаторам.

— Я бы хотел сказать, что на сегодня более 10 представителей у нас из ближнего, и, так скажем, дальнего зарубежья, — сказал Рифкат Минниханов.

Большая часть зарегистрированных — 667 человек — из России. Зарегистрированы три участника из Андорры, по два — из Индонезии и Туркмении, по одному — из Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Монголии и Узбекистана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году Kazan Digital Week впервые пройдет в статусе федерального мероприятия. Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Организаторы Kazan Digital Week рассчитывают на рост числа участников из других стран. В прошлом году на форуме присутствовали представители 32 государств.



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Татьяна Демина