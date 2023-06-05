Итоги дня: массовое отравление алкоголем в Поволжье, наступление ВСУ, закрытие половины «Миллениума» в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 июня:
- В нескольких регионах Приволжского федерального округа зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. В Ульяновской области число пострадавших, по последним данным, возросло до 35, погибших — до 16. Случаи смертельного отравления также зафиксированы в Самарской области, а в Удмуртии два человека попали в больницу.
- В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Ни одного случая отравления в республике не зарегистрировали.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Уже заблокированы отгрузки и поставки продукции производителя. Полиция в Нижнем Новгороде обнаружила оптовый склад, в котором находилась партия суррогатного алкоголя — его изъяли.
- Днем появились сообщения о взломе нескольких радиочастот, где транслировалось якобы «обращение» главы государства Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал информацию фейком, добавив, что произошел взлом. Контроль над вещанием восстановлен. В МТРК «Мир» также подтвердили факт взлома одноименных телеканала и радиостанции.
- Татарстан не попал в топ-10 регионов России, жители которых проявили наибольшую активность в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Проголосовали 363 тысячи татарстанцев — меньше десятой части населения республики. В десятке лидеров Чечня, Алтай, Башкирия, Тыва, Томская, Свердловская, Челябинская, Саратовская и Самарская области, Ставропольский край и ЯНАО.
- За январь — апрель 2023 года Татарстан посетили 1,16 млн человек — почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика стала единственным регионом ПФО, где количество туристов превысило миллион.
- В Госдуме предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. Среди других мер по защите заемщиков микрофинансовых организаций — проведение проверки платежеспособности клиентов и долговой нагрузки.
- Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил замглавы МИД страны Сергей Вершинин, добавив, что существующие перекосы в ее выполнении до сих пор не устранены. Консультации с представителями ООН по обеим частям пакетных договоренностей, подписанных в июле прошлого года, продолжаются.
- В Казани на этой неделе полностью закроют одну половину «Миллениума» — направление движения от Амирхана до Вишневского. Это связано с необходимостью обследования моста на предмет его состояния и для определения объема ремонтных работ.
- Правительство России продлило упрощенный порядок оформления лекарств, аналоги которых не производятся в стране. Это позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
- На этой неделе в Татарстане сохранится прохладная погода. Временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.
- В Казани не определен источник финансирования реконструкции более половины ветхого участка третьего Северного коллектора — 2,4 из 4,7 тысячи метров. На стальных 2,3 км работы ведутся по инвестиционной программе.
- В Госсовет Татарстана поступил проект закона о Конституционном совете республики. Он станет постоянно действующим государственным органом, осуществляющим свою деятельность в целях укрепления конституционной законности в регионе.
- В Казани проведут комплексные инспекционные проверки готовности города к турниру «Игры будущего» в 2024 году. Рабочая группа в июне, июле, октябре и декабре обследует соревновательные и несоревновательные объекты, задействованных в подготовке и проведении мероприятия. Отчет отправят в Министерство спорта России и кабмин Татарстана.
- Российские нефтяники в мае получили из бюджета по топливному демпферу 103,5 млрд рублей — на 3,5% меньше по сравнению с апрелем. В годовом выражении показатель уменьшился в 2,5 раза.
- «Российские железные дороги» планируют построить высокоскоростную магистраль Москва — Казань. Помимо нее в компании хотят создать ВСМ Москва — Ростов-на-Дону.
Ключевые события 467-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вооруженные силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Однако своих задач они не добились. Наступление сдерживается. Потери украинских подразделений: более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.
- В районах совхоза «Октябрь» и Новодонецкого ВСУ бросили в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. В Минобороны России заверили, что наступление успешно поддержано огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток». В результате комплексного огневого поражения ВСУ понесли значительные потери и к утру 5 июня отброшены на исходные позиции.
- Накануне, 4 июня, подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима уничтожены.
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ около н. п. Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. У н. п. Новоселовское (ЛНР), Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Невское (ЛНР), Ямполовка и Серебрянка (ДНР). В районе Кузьмино (ЛНР) ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Нона-С».
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30. У Никольского в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
- За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотников
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияИнфраструктураЭкономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым