В Татарстане отсутствуют случаи отравления сидром из Самарской области

В Татарстане не зарегистрировали ни одного случая отравления напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Об этом «Реальному времени» рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по республике Назиля Хузахметова.

— Запросы во все торговые сети мы направили о том, чтобы они посмотрели свои склады, поставщиков. Если такая продукция будет у них в обороте, они обязаны нас проинформировать, — рассказала она нам.

Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления яблочным сидром из Самарской области. По данным «РИА Новости», в Ульяновской и Самарской областях смертельно отравились 11 человек. Еще два человека отравились в Удмуртии.



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Айрат Назипов