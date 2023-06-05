В Нижнем Новгороде нашли склад суррогата, которым отравились жители Поволжья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полиция в Нижнем Новгороде обнаружила оптовый склад, в котором находилась партия суррогатного алкоголя «Мистер сидр», из-за употребления которой погибли жители в нескольких регионах Поволжья, сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по области.



Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр». Всю эту продукцию изымают.

В полиции предупредили жителей, чтобы не приобретали алкоголь под этой маркой, независимо от разновидностей вкуса. Во все районные отделы ОВД региона направлены указания о проверке мест реализации алкогольной продукции.

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток. Число пострадавших в Ульяновской области выросло до 35, погибших — до 16.

В Удмуртии после отравления двоих жителей суррогатным алкоголем возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ — «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузки и поставки продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России.

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Маргарита Головатенко