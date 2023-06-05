В Казани пройдут комплексные инспекционные проверки готовности города к «Играм будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани проведут комплексные инспекционные проверки готовности города к международному мультиспортивному турниру «Игры будущего» в 2024 году. Положение о порядке их осуществления утвердил Кабмин Татарстана.

Документ принят в целях обеспечения готовности города-организатора к проведению «Игр будущего». Координацией деятельности рабочей группы по организации и проведению комплексных инспекционных проверок займется Министерство спорта Татарстана. Ее возглавит один из заместителей главы ведомства.

Комплексные инспекционные проверки будут заключаться в обследовании соревновательных и несоревновательных объектов, задействованных в подготовке и проведении «Игр будущего». Их цель — обеспечение комплексной готовности объектов инфраструктуры Татарстана и Казани на предмет соответствия требования нормативно-правовых актов России и республики, трехстороннему соглашению о проведении турнира, а также требованиям министерств, ведомств и организаций, ответственных за координацию мероприятий по обеспечению безопасности мероприятия.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Состав рабочей группы по организации и проведению комплексных инспекционных проверок утвердит Министерство спорта Татарстана. Она сможет привлекать к работе профильных специалистов.

Отчет по итогам комплексных инспекционных проверок, которые пройдут в июне, июле, октябре и и декабре, подготовят не позднее 20 декабря 2023 года и отправят в Министерство спорта России и Кабмин Татарстана. В документе отразят готовность инфраструктуры объектов, служб эксплуатации и безопасности к проведению турнира.

Напомним, «Игры будущего» в Казани пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года. На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей: по указу президента России правительство выделит 1,8 млрд рублей в 2023 году и около 3,5 млрд рублей в 2024-м.



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Татьяна Демина