Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 16

В Ульяновской области выросло число погибших и пострадавших от отравления суррогатным сидром из Самарской области. Количество пострадавших возросло до 35, погибших — до 16, сообщил губернатор Алексей Русских в своем telegram-канале.

Из пострадавших: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле.

— 16 человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи, — написал Русских.

В числе пострадавших — несовершеннолетняя девушка. Правоохранительные органы выяснят, как она приобрела алкогольсодержащий напиток.

Губернатор отметил, что родственникам погибших окажут материальную и психологическую помощь.

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток.

В Удмуртии после отравления двоих жителей суррогатным алкоголем возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ — «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.



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Маргарита Головатенко