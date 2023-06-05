В Татарстане на этой неделе сохранится прохладная погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане сохранится прохладная погода. Временами возможны дожди, грозы и сильный ветер, прогнозирует Гидрометцентр республики.

Во вторник и среду, 6 и 7 июня, на преобладающей территории Татарстана осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +6 до +12 градусов, днем — от +19 до +24°С.

В ночь на 6 июня в низких местах ожидается от +3 до +8°С. Днем во вторник на юго-востоке региона возможен дождь.

В четверг, 8 июня, ночью в основном без осадков, температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Утром и днем в Татарстане возможен небольшой дождь, местами с грозой и сильным ветром. Днем воздух прогреется до +19..+24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 9 и 10 июня прохладная погода сохранится. Температура воздуха днем не превысит +18..+23 градусов.

В пятницу, 9 июня, вероятность дождя в республике небольшая. В субботу, 10 июня, дождь ожидается местами при прохождении атмосферного фронта.

Сегодня, 5 июня, погода формируется под влиянием гребня западного антициклона. Дожди не ожидаются, воздух прогреется до +19..+24 градусов.

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Татьяна Демина