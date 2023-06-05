В Татарстан не поступал алкоголь из Самарской области, которым отравились жители Поволжья

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстан не поступал слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр» из Самарской области, которым отравились жители сразу нескольких регионов Поволжья, сообщили в Госалкогольинспекции республики.



В ведомстве проверили декларации всех участников алкогольного рынка, данные ЕГАИС. Напиток «Мистер Сидр» и другая продукция производителя ООО «Анди» не поступала на рынок Татарстана.

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления яблочным сидром из Самарской области. По данным СМИ, в Ульяновской и Самарской областях смертельно отравились 11 человек. Еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления напитком «Мистер Сидр». Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.

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Маргарита Головатенко