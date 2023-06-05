Турпоток в Татарстан превысил миллион человек на месяц раньше, чем в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — апрель 2023 года Татарстан посетили 1 166 112 туристов. В прошлом году турпоток в республику преодолел отметку в 1 млн человек на один месяц позже — по итогам января — мая (1,4 млн путешественников), выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата.

По итогам первых четырех месяцев этого года Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где количество туристов превысило миллион. На втором месте по посещаемости оказалась Нижегородская область — 674,2 тысячи туристов, на третьем — Башкирия (632,2 тысячи человек).

Всего за январь — апрель 2023 года 14 регионов Приволжского федерального округа посетили 4,6 млн путешественников. Наименьший турпоток пришелся на Мордовию — почти 79,5 тысячи человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан за январь — март 2023 года посетили 859 тысяч человек. Турпоток в республику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 14,4%.



По итогам прошлого года, как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику составил 3,7 миллиона человек. По данным ведомства, 10,34% от всех туристов, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии



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Татьяна Демина