В МИД России не видят перспектив для продления зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД страны Сергей Вершинин.

— Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года, — приводит его слова «РИА Новости».

По словам дипломата, существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены.

Фото: flickr.com

Зерновая сделка была продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений. В МИД отмечали, что если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договор перестанет существовать.

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Айрат Назипов