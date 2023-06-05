В Госсовет Татарстана внесли законопроект о Конституционном совете республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Государственный совет Татарстана на предварительное рассмотрение поступил проект закона о Конституционном совете республики. Его внесли депутаты Юрий Камалтынов, Лилия Маврина и Альберт Хабибуллин.

Согласно законопроекту, Конституционный совет Татарстана будет постоянно действующим государственным органом республики, осуществляющим свою деятельность в целях укрепления конституционной законности в регионе.

— Конституционный совет состоит из трех членов Конституционного совета, включая Председателя Конституционного совета, — гласит часть 1 статьи 6 законопроекта. Назначать их будет Госсовет республики большинством голосов.

Раз в год Конституционный совет Татарстана будет направлять доклад о состоянии конституционной законности раису республики и в Госсовет. Он представляется на заседании парламента председателем совета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Финансовое обеспечение деятельности Конституционного совета Татарстана будет осуществляться за счет средств бюджета региона.

Конституционный совет Татарстана создается на замену Конституционному суду республики. Последний упразднили в прошлом году. Раис республики Рустам Минниханов подписал соответствующий закон в октябре 2022 года.



Госсовет Татарстана планировал принять закон о создании консультативного органа, к которому перейдет часть функций упраздненного Конституционного суда республики в начале 2023 года. Спикер парламента Фарид Мухаметшин заявлял, что это будет конституционная палата или совет.



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Татьяна Демина