Глава Роспотребнадзора поручила изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора… Проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающейся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр», изготовленный ООО «АНДИ», — говорится в документе.

В случае выявления в обороте такой продукции необходимо незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, отмечается в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане не зарегистрировали ни одного случая отравления напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Об этом «Реальному времени» рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по республике Назиля Хузахметова. Она отметила, что ведомство отправило запросы во все торговые сети с целью узнать, есть ли у них на складе такая продукция.

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления яблочным сидром из Самарской области. По данным СМИ, в Ульяновской и Самарской областях смертельно отравились 11 человек. Еще два человека попали в больницу в Удмуртии. Они тоже выпили этот напиток.

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Айрат Назипов