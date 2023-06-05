Поток туристов в Татарстан вырос почти на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первые четыре месяца 2023 года Татарстан посетили почти на 18% путешественников больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные Росстата. Поток туристов составил 1,16 млн и 990,3 тысячи человек соответственно.

В частности, в январе этого года Татарстан посетили 273,7 тысячи человек, в феврале — 271,3 тысячи, а в марте — почти 314 тысяч. В апреле в республике побывали 307 тысяч туристов.

По итогам января — апреля 2023 года Татарстан стал лидером среди 14 регионов Приволжского федерального округа по количеству принятых туристов. На втором месте Нижегородская область (674,2 тысячи человек), на третьем — Башкирия (632,2 тысячи), на четвертом — Самарская область (386,4 тысячи), на пятом — Пермский край (340,8 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в прошлом году турпоток в Татарстан преодолел отметку в 1 млн человек на один месяц позже — по итогам января — мая. Республика по итогам первых четырех месяцев 2023 года оказалась единственным регионом ПФО, где количество туристов достигло семизначной цифры.



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Татьяна Демина