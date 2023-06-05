В России заблокировали оборот продукции «Мистер Сидр» после смертельных отравлений в Поволжье

В России заблокировали отгрузки и поставки продукции производителя «Мистер Сидр» — ООО «Анди», сообщили ТАСС в пресс-службе Росалкогольрегулирования.



В ЕГАИС заблокированы отгрузки и поставки этой продукции.

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток. Число пострадавших в Ульяновской области выросло до 35, погибших — до 16.

В Удмуртии после отравления двоих жителей суррогатным алкоголем возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ — «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.

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Маргарита Головатенко