Татарстан не попал в топ-10 по активности голосования за объекты благоустройства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал топ-10 регионов страны, жители которых проявили наибольшую активность в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Татарстана в списке не оказалось.

В десятку самых активных регионов России вошли Чечня, Алтай, Башкортостан, Тыва, а также Томская, Свердловская, Челябинская, Саратовская и Самарская области, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего в голосовании участвовали более 14 млн россиян.

Напомним, голосование проходило с 15 апреля и завершилось 31 мая. В Татарстане в нем приняли участие порядка 363 тысяч жителей. Это меньше десятой части населения региона.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине апреля этого года замруководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев предупреждал, что Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. Он связал это с низкой активностью казанцев в этом вопросе.



— Как показал прошлый год, в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан, которые могут отдать свой голос за то или иное пространство. Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — рассказывал Игорь Куляжев.

В Казани в список для голосования были включены 30 объектов. Он формировался с учетом поступивших обращений и пожеланий горожан.

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Татьяна Демина