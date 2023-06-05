В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство на год продлило упрощенный порядок оформления лекарств, аналоги которых не производятся в России. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Принятое решение должно позволить отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Будет продлена упрощенная процедура регистрации аналогов препаратов, которые уже представлены в России. Также сохранит свое действие процедура по упрощенному ввозу в страну оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках. Обязательным условием сохраняется наличие этикетки с переводом на русский язык.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

Незарегистрированные в России препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Напомним, в России приняли постановление об упрощении мониторинга движения лекарств в ноябре 2021 года. Упрощенный порядок должен был действовать до 1 июля 2022 года. Но затем он был продлен.



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Айрат Назипов