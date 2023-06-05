В Казани на этой неделе полностью закроют одну половину «Миллениума»

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина (архив)

В Казани на этой неделе полностью закроют одну половину «Миллениума». Об этом на «деловом понедельнике» объявил заместитель руководителя исполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев:

— На этой неделе мы закрываем полностью одну половину моста «Миллениум» — направление движения от Амирхана до Вишневского. Прежде всего это связано с необходимостью проведения обследования моста на предмет его состояния и на предмет определения объема работ, которые необходимо выполнить. После чего уже будут уточнены сроки закрытия на ремонтные работы, — сказал он.

Игорь Куляжев напомнил, что общая протяженность моста — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Необходимость ремонта, по его словам, назрела давно:

— Мост «Миллениум» был открыт в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации ранее в рамках ремонта производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. На сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений и опор, других элементов моста, — напомнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На период закрытия двухстороннее движение транспорта будет организовано по второй половине моста в направлении от ул. Вишневского до ул. Сибгата Хакима, а также в обратном направлении.

Схема движения на период закрытия части моста уже была направлена в ГИБДД. Все полученные от Госавтоинспекции замечания планируют устранить в течение двух дней, после чего приступят к закрытию объекта.

В марте мэрия Казани сообщила о начале ремонта аварийных участков на мосту «Миллениум». Однако в комментариях местные жители лишь выразили свое недовольство по поводу очередных работ на этом объекте и обратили внимание на ряд других проблемных участков. Городские власти согласились с гражданами в необходимости капитального ремонта моста вместо регулярного нанесения «заплаток», а также рассказали, какие еще улицы ждет ежегодный ямочный ремонт.



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Татьяна Демина