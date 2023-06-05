В Удмуртии возбудили дело после отравления двоих жителей контрафактным алкоголем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Удмуртии после отравления двоих жителей суррогатным алкоголем возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ — «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в СК России.



Отравившихся — 20-летнего мужчину и 34-летнюю женщину — 4 и 5 июня доставили в медицинское учреждение Ижевска.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, вид алкоголя и его производитель. Следователь назначил судебно-медицинские экспертизы, свидетели допрашиваются. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. По данным СМИ, в Ульяновской и Самарской областях смертельно отравились 11 человек. Еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток.

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.

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Маргарита Головатенко