РЖД планируют построить ВСМ из Москвы в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания «Российские железные дороги» планирует построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Казань. Ее создание анонсировал гендиректор РЖД Олег Белозеров в эфире программы «Картина мира» на телеканале «Культура».

Он отметил, что помимо нее в компании хотят создать высокоскоростную магистраль Москва — Ростов-на-Дону.

Фото: realnoevremya.ru

Проект ВСМ Москва — Казань в течение нескольких лет обсуждался как приоритетный в сфере развития высокоскоростного движения на железных дорогах. В апреле 2019-го стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В 2020-м вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. В 2021 году Хуснуллин выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

В ноябре 2021 года глава Минтранса России Виталий Савельев сообщал, что решение о ВСМ окончательно не принято. Он указывал, что если магистраль все же построят, она в первую очередь будет направлена на перевозку пассажиров, а освободившаяся железнодорожная ветка — на грузоперевозки. А уже через год ведомство вернулось к идее рассмотреть возможность создания высокоскоростного ж/д сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.

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Айрат Назипов