Минобороны России: ВСУ начали крупное наступление на пяти участках фронта 4 июня
Вооруженные силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
— Своих задач противник не добился, успеха не имел, — подчеркнул Конашенков.
В атаке было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.
В Минобороны России подчеркнули, что целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.
В результате умелых и грамотных действий группировки «Восток» потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
В начале мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении после попытки разведки боем. Он отметил, что украинские солдаты попытались прорваться на направлении, но российские войска отразили атаку.
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