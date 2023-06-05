Минобороны России: «Наступление противника успешно сдерживается»

Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о попытках ВСУ атаковать российские войска на Южно-Донецком направлении. По данным министерства, в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое противник бросил в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.

— Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», — отметили в оборонном ведомстве.

Накануне силы ВСУ также пытались прорвать оборону российских войск на этом направлении. В результате комплексного огневого поражения противник понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции.

Фото: Минобороны России

— Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». Взято в плен пять украинских военнослужащих, — добавили в министерстве.

Накануне ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Своих задач противник не добился, успеха не имел, рассказали в ведомстве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов