В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека

В Госдуме предложили меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций. Депутаты хотят ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека, проводить проверку платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки, пишут «Известия».

— Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено, — рассказал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

По его словам, лишь небольшой процент заемщиков МФО обладают юридической и финансовой грамотностью. Остальные зачастую оформляют несколько таких кредитов, не понимая финансовых рисков и их долговой нагрузки в целом, сказал парламентарий.

Фото: cbr.ru

Инициативу уже отправили Центробанку. Финансовый регулятор рассмотрит предложенные идеи в установленном порядке.

В апреле 2023 года средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане составил 8 958 рублей. По сравнению с мартом он вырос на 2,8%. По среднему размеру микрозайма Татарстан по итогам апреля занял 14-е место среди 30 российских регионов-лидеров по объемам выданных «займов до зарплаты».



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Айрат Назипов