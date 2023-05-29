Итоги дня: Эрдоган — избранный президент Турции, новые законы Путина, парковки в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 мая:
- Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заключенный в городе Париже 19 ноября 1990 года. На прошлой неделе Совет Федерации 24 мая на 545-м заседании одобрил закон о денонсации Договора.
- Также Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность проведения выборов на территории с введенным военным положением. Это станет возможным после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ, сказано в документе.
- Помимо всего вышеперечисленного, Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, на него возложены полномочия принимать оперативные решения.
- Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер сообщил, что по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Йенер отметил, что окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.
- Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, выразив при этом готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам двусторонней, региональной и международной повесток дня. Поздравил турецкого лидера и раис Татарстана Рустам Минниханов, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
- Отметим, что Эрдоган пообещал реализовывать проект «газового хаба», предложенный ранее Владимиром Путиным. Турецкий президент также пообещал продолжать укреплять позиции Турции, инвестируя в транспорт и энергетику, чтобы вывести их на мировой уровень.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил президента Азербайджана Ильхама Алиева в отказе от договоренности о взаимном признании территориальной целостности. По словам Пашиняна текст, который вчера прозвучал, очень близок к отказу от договоренностей.
- ЦИК Татарстана подвел предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета республики по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20. После завершения подсчета всех бюллетеней абсолютным лидером стал Руслан Нигматулин — он набрал 74,44%.
- В Кировском районе Казани планируют провести комплексное развитие территории (КРТ), которое затронет располагающиеся впритык улицы Музыкальную и Димитрова. Для этого снесут несколько двухэтажных домов и склады, а на месте построят многоэтажки и парковки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.
- В Набережных Челнах наконец-то нашли виновника отвратительного запаха в городе, на который жаловались местные жители: им оказалась агрофирма «Кама», которая вывозила птичий помет. Сейчас проводится некое «процессуальное действие». Возглавляет поход на вонючку лично мэр Челнов Наиль Магдеев.
- Как стало известно «Реальному времени», КАМАЗ окончательно оформил разрыв отношений с германской компанией ZF Friedrichshafen AG после ее выхода из совместного предприятия «ЦФ Кама». Челнинский автозавод регистрирует новый торговый знак для смены иностранного обозначения ZF на русское название для СП по выпуску трансмиссий для грузовиков. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Потенциально возможный остаток средств у среднестатистической семьи в Татарстане после минимальных расходов в 2022 году оценили в 45 552 рубля в месяц с двумя детьми, а с одним ребенком — 59 020 рублей, в Москве, для примера, этот показатель составил 89 626 и 102 939 рублей соответственно.
- Суд удовлетворил иск одного из крупнейших банков республики о банкротстве челнинского АО «Электроспецмонтаж». Так, 22 мая в отношении компании была начата процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Вместе с тем сумма требований кредитной организации составила 204,7 млн рублей. Компания известна уголовным делом против директора, которого подозревали в сокрытии 6,5 млн рублей от налоговой. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Хедлайнерами казанского концерта в честь Дня России станут Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова, а также Arslan. Мероприятие пройдет на площадке возле центра семьи «Казан». Праздничные мероприятия с различными активностями пройдут также и в ряде учреждений: запланированы флешмобы, лектории, творческие лаборатории, мастер-классы. Праздничная программа на площадке у «Чаши» станет кульминацией дня и начнется в 17.00, а уже в 22.00 над акваторией реки Казанки будет запущен салют.
- В Казани создадут 684 новых платных парковочных места, сообщили в Комитете по транспорту города. Полный список обустроенных за счет средств из бюджета парковок — смотрите в нашем материале. А парковки, обустроенные за счет инвесторов, находятся на пр. Ямашева (нечетная сторона, местный проезд, от ул. Бондаренко до ул. Абсалямова, перед зданиями №33, 33б).
- Сегодня на 74-м году жизни скончался заслуженный юрист Татарстана, почетный работник прокуратуры России, ветеран надзорного ведомства Фарит Сафин. Прощание состоялось сегодня утром в мечети «Казан нуры». Похороны пройдут на Мусульманском кладбище, на Мамадышском тракте, 40.
- Легкий казанский самолет МВ-500, претендовавший на статус флагмана сельхозавиации России, скорее всего, отправится в утиль. После разногласий с ОНПП «Технология» им. Ромашина (входит в «Ростех») казанский производитель этих машин — фирма «МВЕН» — вышел из проекта, вернув по решению арбитража собранные им 10 самолетов заказчику. Однако в ходе передачи выяснилось, что у воздушных судов не хватает комплектующих и эксплуатационной документации.
- В текущем году в рамках программы «Наш двор» планируется благоустроить 473 дворовые территории Казани, на проведение этих работ выделено 2,8 млрд рублей. Работы уже ведутся в 180 дворах, а их выполнение на сегодняшний день составляет 31%.
- В России до 2035 года появится гибридная сотово-спутниковая сеть связи, с помощью которой пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет сотовой связи. А уже к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, которая позволит выходить в интернет в отдельных регионах и передавать сообщения экстренным службам.
- Чебоксарский речной порт запустит рейсы на скоростных судах «Валдай 45Р» из Чебоксар до Казани и Свияжска с начала июня этого года. Из Чебоксар судно будет отплывать в 8.00 и 16.00 ежедневно. По такому же расписанию «Валдай» начнет курсировать из столицы Татарстана.
- Президент России подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД.
- Международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace внесена в перечень нежелательных в России. По состоянию на 29 мая 2023 года в перечень нежелательных НПО включены 87 организаций.
- Грузовики из России и Белоруссии не смогут передвигаться по территории Польши с 1 июня 2023 года. Изменения начнут действовать с полуночи: польскую границу не смогут пересечь грузовые автомобили, тягачи, прицепы и автопоезда, которые зарегистрированы на территориях России и Белоруссии.
- На реконструкцию и строительство автомобильных дорог Казани в текущем году выделено 24 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе «делового понедельника». Как рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, в этом году ремонтные работы будут проведены на 12 участках дорог. В данный список вошли: улицы Ударная, Пржевальского, Ленинградская, Вересаева, Адоратского и другие.
Ключевые события 460-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
- В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
- В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.
- Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской народной республики, Ясное Донецкой народной республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортТехнологииЭкономикаНедвижимость
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