Эрдоган заявил о планах реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект «газового хаба», предложенный ранее российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в своей резиденции после победы во втором туре президентских выборов.

— В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала «газовым хабом». Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром, — сказал Эрдоган.

Президент пообещал продолжать укреплять позиции Турции, инвестируя в транспорт и энергетику, чтобы вывести их на мировой уровень, передает «РИА Новости».

В воскресенье в Турции прошел второй тур выборов, в которых победу одержал Эрдоган, набравший 52% голосов. Турецкого президента уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе Владимир Путин.



В своем поздравлении глава российского государства подчеркнул, что РФ придает «большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба».



В начале феврале этого года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что работы по созданию на турецкой территории международного газового хаба вступили в завершающую стадию. Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году.



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Илина Хакимова