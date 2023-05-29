В Татарстане обанкротилась фирма, главу которой уличили в уходе от налоговой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», суд удовлетворил иск одного из крупнейших банков республики о банкротстве челнинского АО «Электроспецмонтаж». Так, 22 мая в отношении компании была начата процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Вместе с тем сумма требований кредитной организации составила 204,7 млн рублей. Компания известна уголовным делом против директора, которого подозревали в сокрытии 6,5 млн рублей от налоговой. Подробнее — в материале «Реального времени».

В реестре требования на сотни миллионов рублей

Заявление о признании АО «Электроспецмонтаж» банкротом поступило в Арбитражный суд в марте 2022 года. Суд приступил к рассмотрению дела и уже в конце мая того же года ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Впоследствии ее не раз продлевали.

Помимо банка в реестр кредиторов вошли: «ТатЭнергоСтрой», ООО «Абрисинвест», ООО «Аналитическая лаборатория «Экомониторинг», ООО «Аудит ТД-Консалтинг», ООО «РБР 16» депутата горсовета Набережных Челнов Тагира Сунгатуллина. Последняя известна тем, что недавно помогла избежать банкротства АО «Камдорстрой», взяв на себя его долги в 322,2 млн рублей.

Таким образом, уже к маю этого года количество кредиторов достигло шести, а общая сумма требований составила более 270 млн рублей.



Уголовное дело против директора прекратили



Челнинское АО «Электроспецмонтаж» было создано в июне 2023 года. Основной вид деятельности отражен в названии — это выполнение электромонтажных работ при реконструкции и строительстве автомобильных дорог. Уставной капитал составляет 200 тысяч рублей, при этом владелец компании неизвестен.

С момента основания и до января 2020 года руководителем АО был Рамиль Тимергалин. Затем его сменила управляющая компания «Камдорстрой», связанная с одноименным предприятием, которое занимается дорожными работами, а управляющим директором стал Иван Парфенов. В мае «Электроспецмонтаж» возглавил Петр Туганов, который оставался на посту до прихода конкурсного управляющего.

В СМИ компания известна уголовным делом, которое Следком возбудил против Парфенова в конце прошлого года. Он обвинялся в сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, при наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 6,5 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами, сокрыв денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов. Как сообщал тогда старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, свою вину обвиняемый не признал, но частично возместил ущерб на сумму более 6,2 млн рублей. Также был наложен арест на имущество организации и обвиняемого на сумму более 5,8 млн рублей.



В итоге дело направили в Набережночелнинский городской суд, но в начале года его прекратили в связи с истечением сроков давности. Арест со счетов «Электроспецмонтаж» сняли, также как и с имущества Парфенова — земельного участка, а также автомобилей Subaru Impreza и Toyota Hiace.

— Принимая во внимание, что Парфенов И.Н. ранее не судим, впервые обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, принимая во внимание, что сроки давности уголовного преследования по инкриминированному Парфенову И.Н. истекли, суд считает возможным ходатайство адвоката А.Э.Ш. удовлетворить и уголовное дело в отношении Парфенова И.Н. прекратить на основании ст. 78 УК РФ, — говорится в определении суда, которое есть в распоряжении «Реального времени».

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Что касается финансовых показателей, то пик выручки за последние пять лет пришелся на пандемийный 2020-й — 305,8 миллиона рублей. Затем она резко упала в 14 раз — до 21,8 миллиона рублей в 2021-м. А потом подросла в два с лишним раза — до 55,1 миллиона рублей.

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Дарья Пинегина, Максим Кокунин