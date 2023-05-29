МРОТ к 2030 году может превысить прожиточный минимум на 30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

— В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем, что к 2030 году мы достигнем соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%, — приводит его высказывания «РИА Новости».

Он добавил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Две недели назад вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала увеличение МРОТ в стране. По ее прогнозам, все последующие годы минимальный размер труда будет увеличиваться опережающими темпами.

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Айрат Назипов