Речные пассажирские перевозки между Казанью и Чебоксарами запустят с 1 июня

Чебоксарский речной порт запустит рейсы на скоростных судах «Валдай 45Р» из Чебоксар до Казани и Свияжска с начала июня этого года. Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

Из Чебоксар судно будет отплывать в 8.00 и 16.00 ежедневно. По такому же расписанию «Валдай» начнет курсировать из столицы Татарстана.

В этом году пассажирам из Чебоксар будут предложены экскурсионные программы по туристическим объектам Татарстана, а жителям республики — по объектам Чувашии.

Фото: cap.ru

С 3 июня откроется маршрут «Чебоксары — Свияжск». Отплывать из Чувашии теплоход будет по субботам и воскресеньям в 8.00, обратно из Свияжска — в 14.30.

Напомним, в 2022 году первый рейс «Валдай 45Р» из Чебоксар прибыл в Казань 1 июня. Пассажирская вместимость теплохода — 45 человек.

В общей сложности за время курсирования маршрута им воспользовались 18 тысяч человек. Между столицами Татарстана и Чувашии осуществили около 200 рейсов. Загрузка составила 85%.

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Айрат Назипов