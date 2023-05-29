Президент России подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

— Денонсировать договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года, — сказано в тексте документа.

Совет Федерации 24 мая на 545-м заседании одобрил закон о денонсации Договора.

Договор об обычных вооружениях в Европе подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД). Его целью стороны определили установление безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил.



13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией ДОВСЕ. Причинами, в частности, стало уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок и прямое превышение НАТО установленных лимитов.

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Маргарита Головатенко