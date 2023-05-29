Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность проведения выборов на территории с введенным военным положением. Это станет возможным после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ, сказано в документе.



Законодательство ранее устанавливало, что выборы на таких территориях не проводятся. Сейчас ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

В законе уточняются основания для задержания граждан. Положение об административном задержании вынесено в отдельный подпункт, который гласит, что задержание будет грозить «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение». Перечень мер также дополняется «принудительным и контролируемым перемещением граждан» с территории с военным положением — на территории, где оно не введено.

В начале месяца в Госдуму внесли поправки с корректировками конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России. Изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в которых режим военного положения был введен еще до вхождения в состав России.

16 мая были внесены поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения.

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Маргарита Головатенко