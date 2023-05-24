Совфед одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе

Совет Федерации на 545-м заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщает «РИА Новости».

О том, что российский парламент рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе, стало известно 10 мая. В этот день был опубликован указ президента страны, которым его официальным представителем при обсуждении этого вопроса в Федеральном собрании назначен замглавы МИД страны Сергей Рябков.

Фото: council.gov.ru

Нижняя палата российского парламента — Госдума — приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 16 мая. Депутаты на пленарном заседании поддержали его единогласно.

Договор об обычных вооружениях в Европе подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД). Его целью стороны определили установление безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил.



13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией ДОВСЕ. Причинами, в частности, стало уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок и прямое превышение НАТО установленных лимитов.



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Татьяна Демина