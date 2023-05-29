Татарстан не вошел в десятку регионов — лидеров по благосостоянию семей

Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей, составленный «РИА Новости» по итогам 2022 года.



Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Сумма корректировалась на величину потребительской корзины региона.

Потенциально возможный остаток средств у среднестатистической семьи в Татарстане после минимальных расходов в 2022 году оценили в 45 552 рубля в месяц с двумя детьми, а с одним ребенком — 59 020 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первые три строчки рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (остаток 118 310 рублей у семьи с двумя детьми и 135 249 рублей — с одним ребенком), Москва (89 626 и 102 939 рублей соответственно) и Сахалинская область (78 624 и 95 909 рублей).

В аутсайдерах, занявших с 83-е по 85-е место — Чечня (2 027 и 16 342 рублей), Ингушетия (-203 и 15 616 рублей) и Кабардино-Балкарская республика (-7 298 и 10 432 рублей).

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Маргарита Головатенко