Роспотребнадзор Челнов нашел источник вони в городе

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Руководитель Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев назвал виновника отвратительного запаха в городе, на который жаловались местные жители. Им оказалась агрофирма «Кама», которая вывозила птичий помет.



Источник зловония сумели найти совместно с экологическими службами с помощью квадрокоптера. Сейчас проводится процессуальное действие. Руководителям хозяйств предложат другую схему избавления от отходов. О результатах доложат отдельно.

Комментируя ситуацию, мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что подобные инциденты недопустимы и не должны повторяться.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В апреле экологам на неприятный запах жаловались жители Буинска. Экологи провели отбор проб воздуха и не выявили превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ.

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Маргарита Головатенко