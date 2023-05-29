Хедлайнерами казанского концерта в честь Дня России станут Катя Лель и Natan

Фото: скриншот видео на YouTube (Катя Лель)

Хедлайнерами казанского концерта в честь Дня России станут Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова, а также Arslan. Мероприятие пройдет на площадке возле центра семьи «Казан». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

В этот день праздничные мероприятия с различными активностями пройдут и в ряде учреждений:

— Большое количество акций готовят учреждения культуры и молодежной политики. Это флешмобы, лектории, творческие лаборатории, мастер-классы, — сказал он.

Так, уже 10 июня в Казани стартует акция по раздаче триколор лент. Уточняется, что волонтеры будут вручать их в парках и скверах. В целом различные праздничные события затронут каждый из городских районов. Например, 9 июня торжественное вручение паспортов юным гражданам состоится в парке Урицкого, сквере «Авангард» и на Советской площади. То же самое ожидается и 12 июня в парке «Крылья Советов».

Также в день самого праздника пройдет большой праздничный концерт на территории казанского Кремля. Он начнется в 15.00, а выступать на нем будут финалисты республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» — более 400 лауреатов конкурса, среди которых вокалисты и танцоры.

Праздничная программа на площадке у «Чаши» станет кульминацией этого дня и начнется в 17.00. В рамках нее вновь состоится акция «Мы граждане России», где несовершеннолетним гражданам, имеющим достижения в учебе и общественной деятельности, торжественно вручат их первые паспорта. Вместе с этим на мероприятии будут работать различные активности, распределенные по различным интересам, а также станция квест-карта. В 22.00 над акваторией реки Казанки будет запущен праздничный салют.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, еще в апреле «Реальное время» писало, что Казань решила заблаговременно начать поиск организатора Дня России. Несмотря на это, первоначальный бюджет, заложенный на праздник, был тот же, что и в прошлом году — власти были готовы потратить 9,5 миллиона рублей. Однако уже в этом месяце стало известно, что проведение мероприятий подешевело на 3,92 млн рублей, или на 41%. Контракт заключили на 5,6 млн рублей с местной ООО «Ивент-Сервис». Стоит отметить, что данная цена стала минимальной за последние годы для этого праздника.



Концертная программа у «Чаши» 12 июня продлится как минимум три часа. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, десять солистов-вокалистов, вокальный дуэт, детский танцевальный коллектив. В регламенте 12 минут отводится на эстрадную музыку. Организацией программы займется один режиссер — заслуженный работник Татарстана, сценарист, звукорежиссер и четыре администратора.

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Максим Кокунин