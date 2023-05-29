Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам двусторонней, региональной и международной повесток дня.

— Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба, — подчеркнул президент России.

Российский лидер отметил, что Эрдоган внес большой вклад в упрочнение сотрудничества между Москвой и Анкарой.

Путин также заявил, что победа на выборах стала закономерным результатом «самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики».



— От души желаю вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия, — говорится в сообщении.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер ранее заявил о победе Эрдогана во втором туре выборов президента страны. По его словам, по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

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Илина Хакимова