«Ростех» потребовал от казанского производителя «летающих тракторов» вернуть авионику

ОНПП «Технология» выявило нехватку комплектующих на легких самолетах МВ-500 и через суд обязало МВЕН вернуть пропажу

Фото: Ринат Назметдинов

Легкий казанский самолет МВ-500, или «летающий трактор», претендовавший на статус флагмана сельхозавиации России, скорее всего, отправится в утиль. После разногласий с ОНПП «Технология» им. Ромашина (входит в «Ростех») казанский производитель этих машин — фирма «МВЕН» — вышел из проекта, вернув по решению арбитража собранные им 10 самолетов заказчику. Однако в ходе передачи выяснилось, что у воздушных судов не хватает комплектующих и эксплуатационной документации. Пока бывшие партнеры решают спор в суде, освободившуюся нишу на рынке авиахимработ перехватили другие предприятия. «Эти 10 пластиковых самолетов вряд ли будут востребованы: бак для распыления химикатов у них слишком маловат», — заявил «Реальному времени» глава авиационного альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

Хулиганский демонтаж?

Воздушная эпопея по освоению российских полей татарстанским чудо-самолетом МВ-500, похоже, подходит к логическому концу — к тихому сворачиванию проекта. В татарстанском арбитраже завершились очередные судебные тяжбы по разделу имущества, оставшегося после громкого развода бывших партнеров по проекту создания «летающих тракторов».

Головной спонсор проекта — дочка «Ростеха» ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина — обнаружил, что переданные ему по решению суда 10 казанских самолетов оказались без сопроводительной технической документации, без автономного источника питания и навигационных элементов, после чего потребовал немедленно вернуть демонтированную авионику.

Его обеспокоенность понятна: в фирме «МВЕН» ввели наблюдение — начальную процедуру банкротства, в ходе которой кредиторы рады будут обратить все оставленное имущество в конкурсную массу будущего банкрота. И если вовремя не закрепить возможность возврата, то дочке «Ростеха» придется втридорога выкупать исчезнувшие авиакомпоненты с торгов. Без них возвращенные 10 самолетов так и не смогут подняться в небо.

Фото: Ринат Назметдинов

У каждого самолета нет бортовых аккумуляторов, светосигнализаторов

В эти дни Арбитражный суд РТ удовлетворил требование ОНПП «Технология» им. Ромашина и обязал фирму «МВЕН» передать недостающий набор авиационного оборудования, необходимого для полного оснащения 10 легких самолетов МВ-500. У каждого из них отсутствовали бортовые аккумуляторные батареи как источники энергии (свинцовые сухозаряженные П/Н G-244), смартфоны Samsung Galaxy SM-J730FM/DS Black (обычно используют для связи с землей), красные и зеленые светосигнализаторы Lonestar LED (подают сигналы при посадке), зарубежные звукоизлучатели для акрит Annunciator tone generator. Пропало кое-что и по мелочи: отсутствовали разъемы стереонаушников и микрофонов SWC, необходимые для связи пилота с диспетчером.

В ОНПП «Технология» уверены, что изначально самолеты были полностью оснащены этими устройствами, но при передаче каким-то чудом исчезли.

— Все перечисленные являются основными комплектующими изделиями каждого самолета, — говорится в материалах арбитража. — Аккумуляторные батареи, смартфоны, светосигнализаторы, разъемы стереонаушников и микрофонов, а также системы и звукоизлучатели были установлены на борту каждого воздушного судна и находились там до передачи истцу самолетов.

Фото: Максим Платонов

В доказательство этого ОНПП привело заключение судебной экспертизы (кстати, повторной), где факт «полного выполнения технологических процессов по переработке материалов, изготовлению деталей и агрегатов и их сборке в самолеты» не вызывает сомнений.

Для большей убедительности дочка «Ростеха» представила протоколы предъявительских испытаний самолетов с неработающим и работающим двигателем. При их проведении МВЕН осуществлял проверку светотехнического, радиосвязного и пилотажно-навигационного оборудования, а также запуск и прогрев двигателя. Причем акты приема-передачи с результатами испытаний есть по всем 10 бортам. Все комплектующие были приобретены на средства заказчика и были переданы исполнителю в рамках исполнения договора.

— Факты приобретения аккумуляторных батарей, смартфонов, светосигнализаторов, разъемов стереонаушников и микрофонов, звукоизлучателей подтверждаются товарными накладными, — приводится еще один факт их существования в решении суда.

ОНПП «Технология» называет даже поставщика комплектующих: им оказалась московская фирма «РускайГрупп». Выходит, что кто-то демонтировал часть «авионики» перед непосредственной передачей самолетов? Стоимость исчезнувших систем в судебных материалах не фигурирует, но, по оценкам экспертов, речь может идти о нескольких миллионах рублей. Возможно, это гневная реакция казанцев на продолжающийся конфликт с дочкой «Ростеха». Кроме репутационных рисков он принес и материальные потери.

Фото телеграм-канала «ES»

10 «потерянных» самолетов вернули без начинки

Легкий казанский самолет МВ-500, или «летающий трактор», всерьез претендовал на статус флагмана сельхозавиации России. В мае 2019 года дочерняя компания «Ростеха» выступила инвестором строительства первой пилотной партии самолетов. Ориентировочная стоимость контракта составила 167,1 млн рублей.

По условиям договора, МВЕН обязан был построить самолеты из композитных материалов, предоставляемых ОНПП «Технология» им. Ромашина на давальческой основе. Первые 9 самолетов должны были быть построены к июню 2019 года, а 10-й по счету под номером 504 — к августу 2019 года. Передаваемые заказчику самолеты должны были соответствовать Техническим условиям от 20.08.2018 №1450.0000.0000ТУ, то есть сертификация не входила в начальные условия.

Но сдача авиатехники в срок, как показывает практика, происходит редко. Задержки — неизбежный процесс в машиностроении. Не смогли избежать осложнений и при постройке 10 этих самолетов. По всей видимости, это привело к затяжному конфликту между партнерами. В результате ОНПП «Технология» им. Ромашина вынуждено была потребовать вернуть авиатехнику через суд. В декабре 2022 года «МВЕН» передал всю партию самолетов.

Правда, заказчик не считает их готовыми к эксплуатации, обозначая как «результат незавершенных работ». В настоящее время самолеты находятся в Калужской области, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ОНПП «Технология» им. Ромашина.

Фото: Ринат Назметдинов

— Арбитражный суд своим решением обязал ООО «Фирма «МВЕН» передать недостающую документацию на 10 самолетов МВ-500 (Т-500) и комплектующие, которыми были оснащены самолеты на момент проведения судебной экспертизы, но которые отсутствовали при исполнении судебного акта. Кроме того, по Договору от 07.05.2019 № 19-61 МВЕН выполнял работы по изготовлению самолетов с использованием давальческого сырья и материалов, предоставленных ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. Согласно действующему законодательству и условиям договора, неиспользованные давальческие материалы являются собственностью ОНПП и подлежат возврату последнему. Что и постановил арбитражный суд, — прокомментировали нашему изданию спор с казанцами в ОНПП «Технология».



Когда взлетит «летающий трактор»

Какова дальнейшая судьба казанских «летающих тракторов»? Когда планируется начать их эксплуатацию для нужд аграриев и будут ли эти самолеты использоваться? Оказалось, что перспективы воздушных судов весьма туманные.

— Полноценная коммерческая эксплуатация и передача эксплуатантам самолетов в настоящий момент осложняется отсутствием эксплуатационной документации, предусмотренной ТУ на машины, а также отсутствием ряда комплектующих, которыми должны быть оснащены самолеты. Поэтому дальнейшие планы будут определены после получения полного пакета документов от ООО «Фирма «МВЕН», — сообщили в дочернем предприятии «Ростеха».

Источники в отрасли уверены, что изначально проект был слабым из-за просчетов в конструкции самолета. «Главная задача сельхозавиации — это распыление химикатов. Чем больше бак для перевозки, тем лучше. А у казанского МВ-500 емкость — всего на 500 литров. Меньше не придумать! Сколько он пролетит — 5 км? И обратно — заправляться? Даже у советского Ан-2 бак вдвое больше — 1,2 тонны. На нем и летаем», — рассказал собеседник «Реального времени».

Другой недостаток он видит в композиционном материале самолета. «Это самолет из пластика. А значит, каждый месяц должен проходить оценку состояния с точки зрения неразрушающего контроля. Самолет должен летать и зарабатывать, а не стоять на приколе», — рассуждает он. В настоящее время, по его словам, поля Татарстана обслуживают теневые сельхозавиаторы. Вообще, немало случаев, когда воздушная техника разбивается, но если обходится без жертв, о ЧП мало кому известно.

«Байкал» снесет казанский МВ-500?

— Эти 10 пластиковых самолетов вряд ли будут востребованы: бак для распыления химикатов у них слишком маловат, — соглашается глава авиационного альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин. По его словам, аграрии ждут выхода в поля мощных уральских «Байкалов». Он напомнил, что в начале этого года Авиационный альянс «Аэрохимфлот» и «Уральский завод гражданской авиации» подписали соглашение о намерениях, предполагающее поставку 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» в интересах авиакомпаний — участников альянса.

Первая партия этих уральских судов, по его словам, поступит в 2026 году. Кроме того, «Аэрохимфлот» заключил соглашения с холдингом «Вертолеты России» на поставку вертолетов Ка-226 для проведения аграрных работ.

— Альянс занимается выполнением авиационных работ по всей стране — от Краснодарского края до Чукотки. Для этих работ необходима замена уже немолодым самолетам Ан-2, имеющим большой расход дорогостоящего авиационного бензина, — отметил Клим Галиуллин. — Мы рассматриваем в качестве замены самолет ЛМС-901 «Байкал». Ознакомились с результатами предварительных испытаний, нас вполне устраивает диапазон скоростей, которых достигает машина, а также прогнозируемые экономические показатели. Ожидаем, что экономика выполнения авиационных работ будет выгоднее, чем сейчас. Поэтому мы подписали соглашение и готовы перевооружать наши авиапредприятия на новую технику.