Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.
По его словам, по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.
— Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган, — заявил Йенер.
Он отметил, что окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня. По словам Йенера, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 миллиона голосов.
Напомним, Эрдоган переизбирается президентом второй раз. Он стал президентом Турции в 2014 году и сохранил за собой этот пост по итогам выборов в 2018 году.
Накануне Эрдоган заявил, что народ на ближайшие 5 лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Он также назвал победу на выборах праздником демократии.
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