С уходом немцев КАМАЗ сменит вывеску «ЦФ Камы»

Автогигант ставит точку в разводе с партнером из Германии: вместо ZF появится новый торговый бренд

Как стало известно «Реальному времени», КАМАЗ окончательно оформил разрыв отношений с германской компанией ZF Friedrichshafen AG после ее выхода из совместного предприятия «ЦФ Кама». Челнинский автозавод регистрирует новый торговый знак для смены иностранного обозначения ZF на русское название для СП по выпуску трансмиссий для грузовиков. Подробнее — в материале «Реального времени».



«ЦФ Кама» сменит вывеску



КАМАЗ выкупил долю ZF Friedrichshafen AG в совместном предприятии ООО «ЦФ Кама» в ноябре прошлого года, став полным собственником СП. Германо-российское предприятие было создано в 2005 году, его позиционировали как единственного в России производителя коробок передач для грузовиков в соответствии с мировыми требованиями к качеству.

На предприятии собирают трансмиссии, выпускают и проводят термическую обработку локализованных компонентов, ведут сервисное обслуживание коробок передач. На производстве заняты свыше 450 человек. До прошлого года, по данным компании, персонал регулярно проходил обучение как в России, так и в производственных филиалах немецкого концерна в Германии, Франции, Венгрии, США. «ЦФ Кама» и ZF выступали стратегическими партнерами команды «КАМАЗ-Мастер».

Фото: скрин 2gis.ru

После выхода германского концерна из капитала совместного предприятия КАМАЗ полностью локализовал производство. А в мае этого года подал заявку на регистрацию одноименного торгового знака — «ЦФ Кама».

В мае этого года ПАО «КАМАЗ» подало заявку на регистрацию одноименного торгового знака — «ЦФ Кама». Фото: скрин fips.ru

— Просто там было одно название, сейчас будет другое, — пояснил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев. — Бывшее совместное предприятие продолжает работать. Мы локализовали производство всех коробок передач, которые там выпускались, и продолжаем производить у себя. Теперь это коробки передач КАМАЗа, а бренд «ЦФ Кама» заменит ZF. Вывеска «ZF Кама» висела на входе — ее заменят.

Справятся без немцев



В начале года КАМАЗ выкупил долю другого своего немецкого партнера — концерна Daimler в совместном предприятии ООО «Даймлер КАМАЗ Рус». Производство было переименовано в «Тракс Восток Рус». Компания — официальный дистрибьютор среднетоннажников «Компас», которые собирают в Челнах на компонентной базе китайского JAC.

А еще ранее, прошлым летом, челнинский автогигант развелся с немецкой Knorr-Bremse. Совместное предприятие «Кнорр-Бремзе Кама» переименовали в «КАМАЗ тормозные системы», здесь выпускают тормозные системы.

Таким образом, став единоличным участником ООО «ЦФ Кама», челнинский автозавод намерен избавиться также от обозначения ZF, и на предприятии больше ничего не будет напоминать о бывшем иностранном партнере.

Фото: kamaz.ru

КАМАЗ создавал СП с немцами для обеспечения своих автомобилей современными, экономичными и долговечными трансмиссиями. До ноября прошлого года компании ZF Friedrichshafen AG принадлежал 51% в ООО «ЦФ Кама», у челнинского автогиганта были остальные 49%.

ЦФ «Кама» выпускает 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid (9S1310 TO) и Ecosplit (16S1820 TO), которые могут использоваться для комплектации силовых агрегатов мощностью от 160 до 500 лошадиных сил.

Отразилось ли расставание с партнером на выручке предприятия, пока не ясно. Финансовые результаты компании за прошлый год не обнародованы, а предыдущий «ЦФ Кама» завершила с выручкой в 7,2 млрд рублей и чистой прибылью в 395,1 млн.

Фото: kamaz.ru

Таможня не дала добро

На предприятии продолжают оптимизацию производственных процессов. Правда, во время закупки из Китая одной из сборочных линий для коробок передач Traxon возникли трения с таможней, спор с которой продолжается до сих пор. Сотрудники ведомства решили, что «ЦФ Кама» предоставила недостоверные сведения о таможенной стоимости товара, и составили акт о нарушении («недостоверное декларирование товаров» — ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ), выписали штраф.

Контракт с китайской компанией Dalian Haosenread Equipment Manufacture Co., Ltd на поставку этого оборудования челнинская «ЦФ Кама» заключила в апреле 2020 года. В сентябре 2021-го подала таможенную декларацию. Согласно описанию, «сборочная линия для коробок передач Traxon представляет из себя полный комплекс оборудования, оснастки, технических конструкций и систем пневмотрубопроводов и электропроводки в количестве, необходимом для сборки и монтажа линии».

В подтверждение заявленной таможенной стоимости были представлены международные железнодорожные накладные, контракт и дополнение к нему, экспортная декларация страны отправления, техническое описание. Однако при проверке выяснилось, что в цену товара не включены все платежи.

Фото: скрин 2gis.ru

Скорректированная таможенная стоимость товара была определена таможенниками исходя из цены, подлежащей уплате за товар, — 4,63 млн евро. При курсе евро на тот момент 85,2 это составило 395,08 млн рублей. Сумма занижения таможенных пошлин и налогов, по расчетам ведомства, составила 11,37 млн.

За нарушение «ЦФ Каме» выписали штраф 5,68 млн рублей. Не согласившись, предприятие обжаловало решение таможни в суде.

В ходе процесса компания заявила, что ею уплачены все таможенные платежи, и это свидетельствует об отсутствии в ее деянии состава правонарушения. Однако этот довод суд отклонил, поскольку уплата пошлин уже после инициирования административной процедуры не может рассматриваться в качестве обстоятельства, исключающего ответственность за указание недостоверных сведений о стоимости товара в декларации.

В результате месяц назад татарстанский арбитраж отказал предприятию КАМАЗа в иске, а жалобу на это решение апелляционный суд рассмотрит в июне.