На ремонт и строительство казанских дорог в текущем году выделено 24 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На реконструкцию и строительство автомобильных дорог Казани в текущем году выделено 24 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе «делового понедельника».

Как рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, в этом году ремонтные работы будут проведены на 12 участках дорог. В данный список вошли: улицы Ударная, Пржевальского, Ленинградская, Вересаева, Адоратского и другие.

Вместе с этим будет проведен ремонт объектов улично-дорожной сети столицы Татарстана. Работы пройдут на 35 улицах: Лукина, Камчатская, Школьная и другие. Уточняется, что на сегодняшний день уже выполнено 35% от общего плана. Отдельно Куляжев отметил ликвидацию 75 аварийных участков, на которых произошло уже больше 270 аварий.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В мае в жилом массиве Отары в Казани начали ремонтировать участок по ул. Поперечно-Отарской и ул. Центрально-Отарской. Его протяженность составляет 2 км. На ремонт из бюджета Татарстана выделили порядка 250 млн рублей. Работы выполнены примерно на 20%.



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Максим Кокунин