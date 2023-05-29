В России к 2035 году появится сотово-спутниковая сеть связи

В России до 2035 года появится гибридная сотово-спутниковая сеть связи, с помощью которой пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет сотовой связи, сообщают «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития телеком-отрасли РФ. Над документом Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.



К 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, которая позволит выходить в интернет в отдельных регионах и передавать сообщения экстренным службам.

— Как показывает опыт, технические проблемы разрешимы. В конце 1990-х годов на одну спутниковую тарелку огромных размеров можно было принять не более двух десятков спутниковых телеканалов — а теперь небольшая антенна, умещающаяся на балконе, может принимать сотни программ. А современный мобильный интернет гораздо быстрее проводного, который был доступен еще 20 лет назад, комментирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, низкоорбитальные спутники и гибридные сети смогут обеспечить связью отдаленные населенные пункты, а еще Север.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко