Руслан Нигматулин лидирует на довыборах в Госсовет Татарстана
ЦИК Татарстана подвел предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета республики по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20.
Подсчет бюллетеней завершили все 100% участковых избирательных комиссий (24 УИК):
- Руслан Нигматулин — 74,44%;
- Татьяна Мухина — 6,87%;
- Адель Вахитов — 4,75%;
- Александр Быков — 4,47%;
- Ильнар Сираев — 4,16%;
- Ирек Зиятдинов — 2,45%.
В выборах приняли участие 19,42% от общего количества избирателей, зарегистрированных в Электротехническом округе Челнов.
Досрочное голосование на допвыборах началось 18 мая. 28 мая прошел основной день голосования, к 18 часам проголосовало 8 215 избирателей.
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