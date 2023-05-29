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Руслан Нигматулин лидирует на довыборах в Госсовет Татарстана

11:15, 29.05.2023
Руслан Нигматулин лидирует на довыборах в Госсовет Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ЦИК Татарстана подвел предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета республики по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20.

Подсчет бюллетеней завершили все 100% участковых избирательных комиссий (24 УИК):

  • Руслан Нигматулин — 74,44%;
  • Татьяна Мухина — 6,87%;
  • Адель Вахитов — 4,75%;
  • Александр Быков — 4,47%;
  • Ильнар Сираев — 4,16%;
  • Ирек Зиятдинов — 2,45%.

В выборах приняли участие 19,42% от общего количества избирателей, зарегистрированных в Электротехническом округе Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Досрочное голосование на допвыборах началось 18 мая. 28 мая прошел основной день голосования, к 18 часам проголосовало 8 215 избирателей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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