В самом старом районе Казани снесут дома и склады ради многоэтажек с паркингами

Фото: скриншот yandex.ru/maps (дома 7 и 9 по улице Димитрова)

Как стало известно «Реальному времени», в Кировском районе Казани планируют провести комплексное развитие территории (КРТ), которое затронет располагающиеся впритык улицы Музыкальная и Димитрова. Для этого снесут несколько двухэтажных домов и склады, а на месте построят многоэтажки и парковки. Подробнее — в материале «Реального времени».

На улице Димитрова должны снести пять домов

На данный момент на антикоррупционной экспертизе находятся два проекта постановления кабина Татарстана о КРТ в Кировском Казани. Первое касается территории площадью 0,65 гектаров по улице Димитрова.

Фото: скриншот документа

Там есть пять двухэтажных жилых домов — и все они подлежат сносу. Приводим полный список:

ул. Димитрова, дом 3 (площадь земельного участка — 959 квадратных метров);

ул. Димитрова, дом 7 (площадь земельного участка — 814 квадратных метров);

ул. Димитрова, дом 9 (площадь земельного участка — 1 002 квадратных метра);

ул. Димитрова, дом 5 (площадь земельного участка — 1 040 квадратных метров);

ул. Димитрова, дом 15 (площадь земельного участка — 336,4 квадратных метра).

Все дома признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, причем несколько лет назад: №5 и №9 — в мае 2020 года, №3 — в декабре 2019-го, №7 — в декабре 2021-го, а №15 — почти пять лет назад, в сентябре 2018-го. Отметим, что зданий отсутствует правообладатель. Также на территории расположен элемент газопровода площадью 23 «квадрата».

На месте может появиться мало- и среднеэтажная жилая застройка, но не больше восьми этажей, а также парковки. Согласно предельным параметрам разрешенного строительства в этом месте, территорию могут застроить на 100%.

Что касается архитектурных решений, то тут нужно предусмотреть:

размещение встроенных или погружных инженерных объектов и мусорных контейнеров, не просматриваемых с территории общего пользования;



архитектурную подсветку с учетом комплексного решения на территорию;



ограждение территории;

максимальное сохранение зеленых насаждений и посадку новых.

Также необходимо выполнить благоустройство территории, в том числе появление МАФов.

На улице Музыкальная появится образовательный объект

На улице Музыкальная территория, подлежащая комплексному развитию в несколько раз больше — 3,37 гектара. В том числе, туда входит участок за городской клинической больницей №2.Еще в списке индивидуальные жилые дома, а также склад, корпус и мастерские — последние три здания, относящиеся к детской музыкальной школе №13, подлежат сносу.

Фото: скриншот документа

Как и на улице Димитрова, тут появится многоэтажная застройка и парковки. Дополнительно — детсад или школа.

Предельный срок реализации обоих решений о комплексном развитии территорий составляет семь лет со дня принятия постановлений постановления. Документацию по пробной планировке должны подготовить в течение 12 месяцев.

Дарья Пинегина