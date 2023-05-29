В самом старом районе Казани снесут дома и склады ради многоэтажек с паркингами
Как стало известно «Реальному времени», в Кировском районе Казани планируют провести комплексное развитие территории (КРТ), которое затронет располагающиеся впритык улицы Музыкальная и Димитрова. Для этого снесут несколько двухэтажных домов и склады, а на месте построят многоэтажки и парковки. Подробнее — в материале «Реального времени».
На улице Димитрова должны снести пять домов
На данный момент на антикоррупционной экспертизе находятся два проекта постановления кабина Татарстана о КРТ в Кировском Казани. Первое касается территории площадью 0,65 гектаров по улице Димитрова.
Там есть пять двухэтажных жилых домов — и все они подлежат сносу. Приводим полный список:
- ул. Димитрова, дом 3 (площадь земельного участка — 959 квадратных метров);
- ул. Димитрова, дом 7 (площадь земельного участка — 814 квадратных метров);
- ул. Димитрова, дом 9 (площадь земельного участка — 1 002 квадратных метра);
- ул. Димитрова, дом 5 (площадь земельного участка — 1 040 квадратных метров);
- ул. Димитрова, дом 15 (площадь земельного участка — 336,4 квадратных метра).
Все дома признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, причем несколько лет назад: №5 и №9 — в мае 2020 года, №3 — в декабре 2019-го, №7 — в декабре 2021-го, а №15 — почти пять лет назад, в сентябре 2018-го. Отметим, что зданий отсутствует правообладатель. Также на территории расположен элемент газопровода площадью 23 «квадрата».
На месте может появиться мало- и среднеэтажная жилая застройка, но не больше восьми этажей, а также парковки. Согласно предельным параметрам разрешенного строительства в этом месте, территорию могут застроить на 100%.
Что касается архитектурных решений, то тут нужно предусмотреть:
- размещение встроенных или погружных инженерных объектов и мусорных контейнеров, не просматриваемых с территории общего пользования;
- архитектурную подсветку с учетом комплексного решения на территорию;
- ограждение территории;
- максимальное сохранение зеленых насаждений и посадку новых.
Также необходимо выполнить благоустройство территории, в том числе появление МАФов.
На улице Музыкальная появится образовательный объект
На улице Музыкальная территория, подлежащая комплексному развитию в несколько раз больше — 3,37 гектара. В том числе, туда входит участок за городской клинической больницей №2.Еще в списке индивидуальные жилые дома, а также склад, корпус и мастерские — последние три здания, относящиеся к детской музыкальной школе №13, подлежат сносу.
Как и на улице Димитрова, тут появится многоэтажная застройка и парковки. Дополнительно — детсад или школа.
Предельный срок реализации обоих решений о комплексном развитии территорий составляет семь лет со дня принятия постановлений постановления. Документацию по пробной планировке должны подготовить в течение 12 месяцев.
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