Минюст России внес Greenpeace в список нежелательных организаций

Международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace внесена в перечень нежелательных в России. Информация опубликована на сайте Минюста.

— Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 2023 г., — говорится в сообщении.

По состоянию на 29 мая 2023 года в перечень нежелательных НПО включены 87 организаций.

Фото: ru.wikipedia.org

Greenpeace была создана в 1971 году в Канаде. Она занимается проблемами глобального изменения климата, сокращения площади лесов, чрезмерным выловом рыбы и другими вопросами экологии. Ее штаб-квартира находится в Нидерландах.

Две недели назад генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace. В ведомстве подчеркнули, что природоохранная деятельность «Гринписа» сопровождается «активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

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Айрат Назипов